Сообщение на тему: "Человек среди людей"

Гость: Гость:

С самого рождения каждый человек попадает в окружение людей – в социум. С первых дней жизни с нами находятся самые близкие люди: мама, папа, дедушки и бабушки, братья и сестры. Они любят нас, кормят, учат делать первые шаги, помогают произнести первые слова. Находясь в любви и заботе ребенок растет здоровым, добрым, добропорядочным и умным. Наши родные учат нас быть хорошим человеком, уважать окружающих. Когда мы немного подрастаем, то идем в детский сад, там уже учимся жить и общаться со своими сверстниками, такими же детьми, как и мы. У нас появляются общие игры и интересы.