Решить уравнения |9у|=0 |х-5|=0 |3х-1|=0 |7х-2|=0 |5х-4|=0 |10х-1|=0

Математика
Решить уравнения |9у|=0 |х-5|=0 |3х-1|=0 |7х-2|=0 |5х-4|=0 |10х-1|=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9а:9=0 2) 3х-1=0 3х=1 х = 1:3 3) 7х=2 х=2:7 4) 5х=4 х= 4:5 5) 0х=1 х= 1:0
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