Решить x+(1200-900)=1500

Математика
Решить x+(1200-900)=1500
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X+300=1500 x=1500-300 x=1200
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