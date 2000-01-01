Помогите решить нужно записать в виде числа 2целых 1/7; 12целых 3/5; 13

Математика
Помогите решить нужно записать в виде числа 2целых 1/7; 12целых 3/5; 13
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2.14 ; 12.6 , 13 и есть число
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