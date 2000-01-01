Периметр прямоугольника равен 6дм 8см,одна из его сторон на 1дм 6см короче соседней стороны. Найдите площадь прямоугольника.

Математика

Периметр прямоугольника равен 6дм 8см,одна из его сторон на 1дм 6см короче соседней стороны. Найдите площадь прямоугольника.

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