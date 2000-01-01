Периметр прямоугольника равен 6дм 8см,одна из его сторон на 1дм 6см короче соседней стороны. Найдите площадь прямоугольника.

Математика
Периметр прямоугольника равен 6дм 8см,одна из его сторон на 1дм 6см короче соседней стороны. Найдите площадь прямоугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6дм8см=68см 1дм6см=16 1.) 68*(68-16)=3536(см)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера. 1) Если три угла одного тр??угольника соответственно равны трём углам другого треугольни...
Ответить
Физика
Сила тяги мотора автомашины равна 2000 Н.Автомашина движется равномерно со скорост??ю 72 км\ч.Какова работа,совершаемая за 10 с.
Ответить
Биология
В каком направлении шла эволюция покровов тела . биология. прошу вас помогите завтра сдавать надо с этим вопросом . прошу
Ответить
Биология
Какие сухие плоды вы знаете
Ответить
Русский язык
Тихо,тепло написать прилагательные от основ которых они образованы.
Ответить