Решить задачу по геометрии AB=2AC;P=20 задача 7 класса про сумма углов треугольника т??ма

Геометрия
Решить задачу по геометрии AB=2AC;P=20 задача 7 класса про сумма углов треугольника т??ма
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:тр АВС-равнобедренный треугольник Р=20 см АВ=2АС Найти:АВ,ВС,АС Решение:АВ+ВС+АС=20 2АС+АС+ВС 2АВ=ВС=2АС 2АС+АС+2АС=20 2АС+А+2АС=5АС 5АС=20 АС=4 СМ АВ=4*2=8СМ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Какие произведия написал казаxский поэт Абай Кунанбаев
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста очень надо , спасибо за ранее A,B
Ответить
Математика
Если пересчитать все крики возгласы и вопли которые раздаются в школьном коридор?? только за один переменку то их будет 3605 сколько воплей возглас...
Ответить
Математика
Груша і яблуко важать 340 г, а груша і лимон - 480 г. Яка маса кожного фрукта?
Ответить
Русский язык
Пкреносный смысал слова теплая
Ответить