Решить задачу по геометрии AB=2AC;P=20 задача 7 класса про сумма углов треугольника т??ма
Геометрия
Решить задачу по геометрии AB=2AC;P=20 задача 7 класса про сумма углов треугольника т??ма
Ответ(ы) на вопрос:
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Дано:тр АВС-равнобедренный треугольник Р=20 см АВ=2АС Найти:АВ,ВС,АС Решение:АВ+ВС+АС=20 2АС+АС+ВС 2АВ=ВС=2АС 2АС+АС+2АС=20 2АС+А+2АС=5АС 5АС=20 АС=4 СМ АВ=4*2=8СМ
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