Груша і яблуко важать 340 г, а груша і лимон - 480 г. Яка маса кожного фрукта?
Математика
Груша і яблуко важать 340 г, а груша і лимон - 480 г. Яка маса кожного фрукта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140 г - груша, 200 г - яблоко, 340 г - лимон.
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