На какое число надо разделить 0.6 чтобы получить 21 делённая на 25
Алгебра
На какое число надо разделить 0.6 чтобы получить 21 делённая на 25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,6 : Х= 21:25 Х=( 6/10 ) * 25 : 21 =(6*25) / (10*21)= (2*5) / (2*7)= 5 / 7
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