Площадь сечения шара плоскостью проходящей через его центр равна 16. найдите площадь сечения этого шара плоскостью отстоящей от его центра на расстояние равное половине радиуса

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S=πr^2 - формула площади круга У 1-го сечения радиус равен радиусу шара R, тогда R=√S/π = √16/π=4/√π Радиус 2-го сечения R1- это катет прямоугольного треугольника, у которого второй катет равен R/2, а гипотенуза равна R, т.е. R^2 = R1^2+(R/2)^2 R1^2=R^2-R^2/4=3R^2/4 R1=R√3/2= 4√3/2√π = 2√(3/π) S2=πR1^2 - искомая площадь S2=π*4*3/π=12 кв. ед. - это ответ