Площадь сечения шара плоскостью проходящей через его центр равна 16. найдите площадь сечения этого шара плоскостью отстоящей от его центра на расстояние равное половине радиуса

Геометрия
Площадь сечения шара плоскостью проходящей через его центр равна 16. найдите площадь сечения этого шара плоскостью отстоящей от его центра на расстояние равное половине радиуса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=πr^2 - формула площади круга У 1-го сечения радиус равен радиусу шара R, тогда R=√S/π = √16/π=4/√π Радиус 2-го сечения R1- это катет прямоугольного треугольника, у которого второй катет равен R/2, а гипотенуза равна R, т.е.  R^2 = R1^2+(R/2)^2 R1^2=R^2-R^2/4=3R^2/4 R1=R√3/2= 4√3/2√π = 2√(3/π) S2=πR1^2 - искомая площадь S2=π*4*3/π=12 кв. ед. - это ответ
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