Среди представителей животного мира Антарктиды по числу видов преобладают. 1.Млекопитающе 2.рептилии 3.птицы 4.амфибии
География
Среди представителей животного мира Антарктиды по числу видов преобладают. 1.Млекопитающе 2.рептилии 3.птицы 4.амфибии
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Гость:
Если я не ошибаюсь то птицы
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