24 К 280 г раствора с массовой долей бромида аммония 12% добавили 40 мл воды и 28 г этой ж?? соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна _______ %. (Запишите число с точностью до десятых.)
Химия
24 К 280 г раствора с массовой долей бромида аммония 12% добавили 40 мл воды и 28 г этой ж?? соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна _______ %. (Запишите число с точностью до десятых.)
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