Если пересчитать все крики возгласы и вопли которые раздаются в школьном коридор?? только за один переменку то их будет 3605 сколько воплей возгласов и криков прозвучит в коридоре за 5 перемен

Математика
Если пересчитать все крики возгласы и вопли которые раздаются в школьном коридор?? только за один переменку то их будет 3605 сколько воплей возгласов и криков прозвучит в коридоре за 5 перемен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3605×5=18025 воплей,криков и возгласов. наверное столбиком надо?
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