Если пересчитать все крики возгласы и вопли которые раздаются в школьном коридор?? только за один переменку то их будет 3605 сколько воплей возгласов и криков прозвучит в коридоре за 5 перемен

Математика

Если пересчитать все крики возгласы и вопли которые раздаются в школьном коридор?? только за один переменку то их будет 3605 сколько воплей возгласов и криков прозвучит в коридоре за 5 перемен

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