Решите 33,34,35,36,37
Математика
Решите 33,34,35,36,37
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34 задание.1) 1целая2/52)12 целых 1/153)3 целых2/7
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