В магазин поступили 400 телевизоров с 3-х разных заводов: 100 – с первого, 120 – со 2-го и 180 – с третьего. В продукции первого завода – 3% брака, второго – 7%, третьего – 8%. Сколько телевизоров из данной партии имеют дефекты?

Математика

В магазин поступили 400 телевизоров с 3-х разных заводов: 100 – с первого, 120 – со 2-го и 180 – с третьего. В продукции первого завода – 3% брака, второго – 7%, третьего – 8%. Сколько телевизоров из данной партии имеют дефекты?

Автор: Гость