В магазин поступили 400 телевизоров с 3-х разных заводов: 100 – с первого, 120 – со 2-го и 180 – с третьего. В продукции первого завода – 3% брака, второго – 7%, третьего – 8%. Сколько телевизоров из данной партии имеют дефекты?
Математика
В магазин поступили 400 телевизоров с 3-х разных заводов: 100 – с первого, 120 – со 2-го и 180 – с третьего. В продукции первого завода – 3% брака, второго – 7%, третьего – 8%. Сколько телевизоров из данной партии имеют дефекты?
Ответ(ы):
Гость:
Брак с 1 завода 100*3/100=3 шт.Брак со второго завода 120*7/100=8,4 шт. Брак с третьего завода-180*8/100=14,4 шт.Всего брак 3+8,4+14,4=25,8= 26 телевизоров или 6,5% от общей партии
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