В чем сходство фотоэмульсионного метода и фотографирования?

Физика
В чем сходство фотоэмульсионного метода и фотографирования?
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