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Решите 5 срочно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  y=3^(x+1)    x →-∞   ;  y → +0    x= -1     ;  y = 1    x= 0      ;  y = 3    x →+∞  ;  y → +∞ 2)  y = a^x   показательная  функция      а=3 >1  возвращающая        Обл. опр.   x∈R      Обл. зн.     y∈+R     x=0 ; y =3  т.е.  график  пересекает  оY  в  точке  3 3.   1) 5^4 = 625    ⇒  M(4;625)    2) cos(π/3)^x = 0,25    ⇔  (1/2)^x = 1/4  ⇒ x=2  ⇒  N(2; 0,25) 4.   1)  3^[x/(x-3)]   ;   x≠3 ; x∈R  ⇒  обл. опр. = (-∞;3) U (3; ∞)   2)   x² - 7x +13 ≥0   ⇔ (x-3,5)² +0,75 >0  ⇒   x ∈ R   3)  tgx ≠0  ⇒  x≠ πk ; k∈Z 5.    (5√3+5√2)/(3√3+3√2) = 5/3  ⇒ k = 8^(5/3) = 2^(3·5/3) = 2^5 = 32          K = 32            
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