Решите 5 срочно пожалуйста
Алгебра
Решите 5 срочно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) y=3^(x+1) x →-∞ ; y → +0 x= -1 ; y = 1 x= 0 ; y = 3 x →+∞ ; y → +∞ 2) y = a^x показательная функция а=3 >1 возвращающая Обл. опр. x∈R Обл. зн. y∈+R x=0 ; y =3 т.е. график пересекает оY в точке 3 3. 1) 5^4 = 625 ⇒ M(4;625) 2) cos(π/3)^x = 0,25 ⇔ (1/2)^x = 1/4 ⇒ x=2 ⇒ N(2; 0,25) 4. 1) 3^[x/(x-3)] ; x≠3 ; x∈R ⇒ обл. опр. = (-∞;3) U (3; ∞) 2) x² - 7x +13 ≥0 ⇔ (x-3,5)² +0,75 >0 ⇒ x ∈ R 3) tgx ≠0 ⇒ x≠ πk ; k∈Z 5. (5√3+5√2)/(3√3+3√2) = 5/3 ⇒ k = 8^(5/3) = 2^(3·5/3) = 2^5 = 32 K = 32
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