Решите 9,11,12 срочно!!
Математика
Решите 9,11,12 срочно!!
Ответ(ы):
Гость:
11. S=(a+b)/2*h h=15V2*V2/2=15 sin45=V/2 S=(1+13)/2*15=105 не знаю другое
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