В цифрах: Господиня: 3 городи-1 диня. 1 у полі не войн. Всі за 1 і 1 за всіх. 1 бджола мало меду наносить. 1 пальцем голки не вдержиш. 1 рукою в долоні не заплещеш. Семеро 1 не ждуть. Двоє дивляться, а 11 не бачать. Предложение...
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В цифрах: Господиня: 3 городи-1 диня. 1 у полі не войн. Всі за 1 і 1 за всіх. 1 бджола мало меду наносить. 1 пальцем голки не вдержиш. 1 рукою в долоні не заплещеш. Семеро 1 не ждуть. Двоє дивляться, а 11 не бачать. Предложение писать не надо, просто написать цифру словами и слово после него.
Ответ(ы):
Гость:
Три,одна;один;одного,один;одна;одним;одною;одного;одинадцятьох.
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