Вынесите за скобки общий множитель: a) 6a2b4+12a4b2-3b2 ( 6a2-шесть а в квадрате,b4- б в четвёртой степени и остальное так же) б) y(3-x)-2x(x-3)

Алгебра

Вынесите за скобки общий множитель: a) 6a2b4+12a4b2-3b2 ( 6a2-шесть а в квадрате,b4- б в четвёртой степени и остальное так же) б) y(3-x)-2x(x-3)

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