Вынесите за скобки общий множитель: a) 6a2b4+12a4b2-3b2 ( 6a2-шесть а в квадрате,b4- б в четвёртой степени и остальное так же) б) y(3-x)-2x(x-3)

Алгебра
Вынесите за скобки общий множитель: a) 6a2b4+12a4b2-3b2 ( 6a2-шесть а в квадрате,b4- б в четвёртой степени и остальное так же) б) y(3-x)-2x(x-3)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6a2b4+12a4b2-3b2=b в квадрате( 6а в квадрате + 12а в четвертой - 3) у(3-х)-2х(х-3)=(х-3)(у-2х)
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