Решите B3 и B4 пожалуйста

Геометрия
Решите B3 и B4 пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
.......... В3 - 7 ........
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