Решите ! Длина детали на черчеже,сделанном в масштабе 1:3 равна 2,4 см.Чему будет равна длина детали на другом черчеже в масштабе 2:1

Математика

Решите ! Длина детали на черчеже,сделанном в масштабе 1:3 равна 2,4 см.Чему будет равна длина детали на другом черчеже в масштабе 2:1

Автор: Гость