Решите ! Длина детали на черчеже,сделанном в масштабе 1:3 равна 2,4 см.Чему будет равна длина детали на другом черчеже в масштабе 2:1
Математика
Решите ! Длина детали на черчеже,сделанном в масштабе 1:3 равна 2,4 см.Чему будет равна длина детали на другом черчеже в масштабе 2:1
Ответ(ы):
Гость:
2,4*3=7,2 7,2*2=14,4 Ответ : 14,4 длина детали в масштабе 2:1
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