Вычислите площадь равнобедренного прямоугольного треугольника с конгруэнтными ??торонами длиной 7 см
Геометрия
Вычислите площадь равнобедренного прямоугольного треугольника с конгруэнтными ??торонами длиной 7 см
Ответ(ы):
Гость:
площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения катетовтак как данный треугольник еще и равнобедренный, то его катеты равны 7 см площадь данного треугольника равна 7*7:2=24.5 кв.см
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