Разбор имени прилагательного как часть речи.

Гость: Гость:

1)Часть речи, общее грамматическое значение и вопрос. 2)Начальная форма (мужской род, единственное число, именительный падеж) 3)Постоянные морфологические признаки: разряд по значению (качественное, относительное, притяжательное) 4) Непостоянные морфологические признаки: только для качественных прилагательных:а) степень сравнения (положительная, сравнительная, превосходная); б) полная или краткая форма; 5) число, род (в единственном числе), падеж 6) Роль в предложении (каким членом предложения является прилагательное в данном предложении)