Закрыв книгу, герои надолго остаются в нашей памяти. в чем ошибка в построении пре??ложения

Русский язык
Закрыв книгу, герои надолго остаются в нашей памяти. в чем ошибка в построении пре??ложения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Герои закрыли книгу ? вот в чём ошибка Неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 
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