Закрыв книгу, герои надолго остаются в нашей памяти. в чем ошибка в построении пре??ложения
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Закрыв книгу, герои надолго остаются в нашей памяти. в чем ошибка в построении пре??ложения
Ответ(ы):
Гость:
Герои закрыли книгу ? вот в чём ошибка Неправильное построение предложения с деепричастным оборотом
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