Решите домашку ,плизззззз

Геометрия
Решите домашку ,плизззззз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решить все 3 листка?И задачи??
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