Решите графически неравенство log4 (x+2)lt;1/2x 4 это степень
Информатика
Решите графически неравенство log4 (x+2)lt;1/2x 4 это степень
Ответ(ы):
Гость:
Там 0,5x или 1/(2*x)?
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