Решите неравенство методом интервала : X^2-4 ---------- gt; 0 X+5

Алгебра
Решите неравенство методом интервала : X^2-4 ---------- gt; 0 X+5
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