Положите на бумагу лист капусты и накройте ещё одним листом бумаги. Проведите по нему скалкой. Что останется на бумаге?
Биология
Положите на бумагу лист капусты и накройте ещё одним листом бумаги. Проведите по нему скалкой. Что останется на бумаге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятна капустного сока
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