Положите на бумагу лист капусты и накройте ещё одним листом бумаги. Проведите по нему скалкой. Что останется на бумаге?

Биология

Положите на бумагу лист капусты и накройте ещё одним листом бумаги. Проведите по нему скалкой. Что останется на бумаге?

Автор: Гость