Как вы представляете себе Л.Н.Андреева

Литература
Как вы представляете себе Л.Н.Андреева
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Гость:
Андреев выступал как драматург с 1905 года, но первые опыты были не совсем удачны. Писатель искал в драме наиболее действенные формы отражения эпохи высокого драматического напряжения. Драматургия Андреева периода русской революции 1905—1907 годов — это поиски новых форм, синтезирующих литературу и другие виды искусства, которые приводят к насыщению пьес предельной условностью, символами, аллегориями. Революция отозвалась в пьесах «К звёздам» и «Савва» (обе — 1906 год). В первой автор сопоставил социальную революцию и духовную и выявил их равнозначность в формировании высших ценностей человечества. Вторая пьеса посвящена изображению анархического бунта героя против предрассудков толпы. В пьесах проявляется способность автора к объективному анализу революции, но всё же преобладает в них дух романтического максимализма.
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