Синтаксический разбор предложения Тусклым серебром шумели над головой листья ст??летних ив (распр повет прост и т.д)
Русский язык
Синтаксический разбор предложения Тусклым серебром шумели над головой листья ст??летних ив (распр повет прост и т.д)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тусклым-определение Серебром-дополнение Шумели-сказуемое Над головой-обстоятельство Листья-подлежащее Столетних ив-опрделение (прост.,двусост.,распр.,повест.,неосложн)
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