№1. Отметьте нераспространённое предложение 1)Шла осень 2)Орешник пожух,облетел и вдруг серёжки надел 3)Волшебник сидел на серой туче и разбрасывал снежинки 4)Ветер разносил снежинки №2. Какое приведённых предложений явл...

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№1. Отметьте нераспространённое предложение 1)Шла осень 2)Орешник пожух,облетел и вдруг серёжки надел 3)Волшебник сидел на серой туче и разбрасывал снежинки 4)Ветер разносил снежинки №2. Какое приведённых предложений является сложным? Знаки препинания не расставлены 1) Когда-то во Франции существовал такой вид спорта в котором карликов кидали в длину. 2)Он был отменён за грубость и жестокость 3)Но против этого запрета выступил карлик Мануэль Вейкенгейм(рост 1,20м) 4)Он объявил голодовку против потом обратился в Международный европейский суд. Помогите пожалуйста дам 20 балов

Автор: Гость