Больной маленький Булька лежит под крыльцом. Подчеркнуть буквы, которые обознач??ют мягкие согласные звуки.

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Больной маленький Булька лежит под крыльцом. Подчеркнуть буквы, которые обознач??ют мягкие согласные звуки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больной маленький Булька лежит под крыльцом. Надеюсь правильно.
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