Больной маленький Булька лежит под крыльцом. Подчеркнуть буквы, которые обознач??ют мягкие согласные звуки.
Русский язык
Больной маленький Булька лежит под крыльцом. Подчеркнуть буквы, которые обознач??ют мягкие согласные звуки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больной маленький Булька лежит под крыльцом. Надеюсь правильно.
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