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Сколько будет две шестнадцатых от 510
Математика
Сколько будет две шестнадцатых от 510
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
510 * 2/16 = 510 * 2 :16 = 63 3/4
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