Pomogite x/6,2=5,25 rewut

Алгебра
Pomogite x/6,2=5,25 rewut
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=6.2*5.25 x=32,55 Ответ:32.55
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