Даны сторона и два угла треугольника ABC. Найдите его третий угол и остальные две стороны: BC= 3,5 см, ∠B=40, ∠C=120.

Геометрия

Даны сторона и два угла треугольника ABC. Найдите его третий угол и остальные две стороны: BC= 3,5 см, ∠B=40, ∠C=120.

Автор: Гость