Даны сторона и два угла треугольника ABC. Найдите его третий угол и остальные две стороны: BC= 3,5 см, ∠B=40, ∠C=120.

Геометрия
Даны сторона и два угла треугольника ABC. Найдите его третий угол и остальные две стороны: BC= 3,5 см, ∠B=40, ∠C=120.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол А = 180-120-40=20 градусов sinA/a=sinB/b=sinC/с вс=а ав=с ас=в   *-градусов sin20*/а= sin40*/b=sin120*/c sin120*= ½√3 sin40*=  0,64278 sin20*=0, 3420 0,34/3,5 = 0,64/b b=6,588cм ½√3 /с= 0,64/b c= 0,87/0,097 = 8,97 см
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