Решите уравнение и выполните проверку -2+x=4.3
Математика
Решите уравнение и выполните проверку -2+x=4.3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2+х=4,3 х=4,3-(-2) х=6,3 -2+6,3=4,3 4,3=4,3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите какую гласную следует писать в безударных окончаниях следующих имён существительных. Укажите, к какому склонению относится каждое имя су...
Окружающий мир
Русский язык
№1. Отметьте нераспространённое предложение 1)Шла осень 2)Орешник пожух,облетел и вдруг серёжки надел 3)Волшебник сидел на серой туче и разб...
Английский язык
Cравните по образцу. Maths and English. (difficult) Maths is as difficult as English. History and Russian, (difficult) History is not so difficult ...