Решите уравнение и выполните проверку -2+x=4.3

Математика
Решите уравнение и выполните проверку -2+x=4.3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2+х=4,3 х=4,3-(-2) х=6,3 -2+6,3=4,3 4,3=4,3
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