Помогите , пожалуйста , решить пример с действиями ( 6/35 - 4/7 ) - ( - 1,8 - 4,3 ) - 5,7 = если м??жно , напишите все действия полностью ) спасибо )
Математика
Помогите , пожалуйста , решить пример с действиями ( 6/35 - 4/7 ) - ( - 1,8 - 4,3 ) - 5,7 = если м??жно , напишите все действия полностью ) спасибо )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6/35 - 4/7 = 6/35 - 20/35 = - 14/35 = - 0,4 2) - 1,8 - 4,3 = - 6,1 3) - 0,4 * (- 6,1) = 2,44 4) 2,44 - 5,7 = - 3,26
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