Помогите , пожалуйста , решить пример с действиями ( 6/35 - 4/7 ) - ( - 1,8 - 4,3 ) - 5,7 = если м??жно , напишите все действия полностью ) спасибо )

Математика

Помогите , пожалуйста , решить пример с действиями ( 6/35 - 4/7 ) - ( - 1,8 - 4,3 ) - 5,7 = если м??жно , напишите все действия полностью ) спасибо )

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