Разобрать слова по составу мальвине .золушке.дюймовочке.
Русский язык
Разобрать слова по составу мальвине .золушке.дюймовочке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальвине-окончание-е, основа-мальвин, корень-мальв, суффикс-ин, приставки нету. Золушке-окончание-е, основа-золушк, корень-зол, суффикс-ушк, приставки нету. Дюймовочке-окончание-е, основа-дюймовочк , корень-дюйм, суффикс-ов и суффикс-очк, приставки нету
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтаксический разбор предложения Тусклым серебром шумели над головой листья ст??летних ив (распр повет прост и т.д)
Математика
Помогите , пожалуйста , решить пример с действиями ( 6/35 - 4/7 ) - ( - 1,8 - 4,3 ) - 5,7 = если м??жно , напишите все действия полностью ) ...
Физика
Какую работу совершает двигатель автомобиля против сил трения при равномерном движении за время 5 с при мощности двигатель 50 кВт? С полным объяс...