Какие блюда модно сделать за 5 минут (десерты) с использованием немногих ингредиентов

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Какие блюда модно сделать за 5 минут (десерты) с использованием немногих ингредиентов
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Гость:
Сбиваешь банан с яйцом, жариш, как панкейки
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