СРОЧНО! Длина прямоугольника на 35% больше его ширины. Найди стороны прямоугольн??ка, если его периметр равен 94 мм.

Математика

СРОЧНО! Длина прямоугольника на 35% больше его ширины. Найди стороны прямоугольн??ка, если его периметр равен 94 мм.

Автор: Гость