СРОЧНО! Длина прямоугольника на 35% больше его ширины. Найди стороны прямоугольн??ка, если его периметр равен 94 мм.

Математика
СРОЧНО! Длина прямоугольника на 35% больше его ширины. Найди стороны прямоугольн??ка, если его периметр равен 94 мм.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X ---ширина 1,35x --длина (x+1,35x)*2=94 2,35x*2=94 4,7x=94 x=94:4,7 x=20мм ширина 20*1,35=27мм длина
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