Решите пожалуйста уравнение подробно. зарание спасибо срочно нужно
Математика
Решите пожалуйста уравнение подробно. зарание спасибо срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=-5 3/20-4 5/12 у=-9 17/30
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