Решите неравенство , пожалуйсто

Алгебра
Решите неравенство , пожалуйсто
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Виета 1) 4, -1 3) -2, -5 1) 3, 3 3) -1, -2 1) 2, 2
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