Решите плиз!! дам много баллов!

Гость: Гость:

1)если х больше 0 то х=8 если х меньше 0 то х=-8 2)[х+3]=7 х=7-3 х=4 это если х больше 0 [х+3]=-7 х=-7-3 х=-10 это если х меньше 0 3)[12-х]=1 х=12-1 х=11 это если х больше 0 [12-х]=-1 х=12-(-1) х=13 это если х меньше 0 4)[х*3-10]=2 х*3=2+10 х*3=12 х=12:3 х=4 это если х больше 0 [х*3-10]=-2 х*3=-2-10 х*3=-12 х=-12:3 х=-4 это если х меньше 0 5)[х-11]=-3 решенья нет 6)11,5-[х-4 1/2]=2 1/4 Х-4 1/2=11,5-2 1/4 Х-4 1/2=9 1/4 Х=9 1/4+4 1/2 Х=13 3/4