решите плиззз задачу))) Проведите прямые через каждые две точки.Сколько общих точек имеет каждая из прямых с окружностью? Ответ:(Вставить) Прямая _____ и окружность не имеют общих точек.  Прямая _____ и окружность имеют тольку ...

Геометрия
решите плиззз задачу))) Проведите прямые через каждые две точки.Сколько общих точек имеет каждая из прямых с окружностью? Ответ:(Вставить) Прямая _____ и окружность не имеют общих точек.  Прямая _____ и окружность имеют тольку одну _________________ точку.  Прямая______, _______, _______, _______ и окружность имеют две общин точки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
когда d > r ,Прямая  и окружность не имеют общих точек.  когда  d=r,Прямая и окружность имеют тольку одну общую точку. когда d
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