решите плиззз задачу))) Проведите прямые через каждые две точки.Сколько общих точек имеет каждая из прямых с окружностью? Ответ:(Вставить) Прямая _____ и окружность не имеют общих точек. Прямая _____ и окружность имеют тольку ...

Геометрия

решите плиззз задачу))) Проведите прямые через каждые две точки.Сколько общих точек имеет каждая из прямых с окружностью? Ответ:(Вставить) Прямая _____ и окружность не имеют общих точек. Прямая _____ и окружность имеют тольку одну _________________ точку. Прямая______, _______, _______, _______ и окружность имеют две общин точки.

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