Решите задачу системой: Из двух усадеб,расстояние между которыми 44 км,выехали одновреммено два всадника и встретились через 2 ч. Найдите скорость каждого всадника,если один прошёл до встречи расстояние в 1,5 раза больше,чем др...

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Пусть скорость первого всадника х, тогда за 2 часа он проедет 2х км. Скорость второго всадника у, тогда за 2 часа он проедет 2у км. Всадники встретились, значит вместе проехали 2х+2у км, что составляет 41 км 2х+2у=41 По условию 2х>2y в 1,5 раза,значит 2х=2у*1,5 2х=3у Решаем систему двух уравнений 2х+2у=41 2х=3у 3у+2у=41, 5у=41,у=8,2 3у=2х, 3*8,2=2x, x=3*8,2:2=12,3 проверка 2*8,2+2*12,3=16,4+24,6=41 или 12,3:8,2=1,5 ответ 8,2 и 12,3