Решите по действиям это знак умножить - * (64*124+2403):38*202-(3008:94+527*9):70=?
Математика
Решите по действиям это знак умножить - * (64*124+2403):38*202-(3008:94+527*9):70=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(64*124+2403):38*202-(3008:94+527*9):70≈203,87 1. 64*124=7936 2. 7936+2403=10339 3. 10339:38≈272,08 4. 272,08*202≈54960,16 5. 3008:94=32 6. 527*9=4743 7. 32+4743=4775 8. 4775:70≈68,21 9. 272,08-68,21≈203,87
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