Сколько по времени нужно варить ячневую кашу?
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Сколько по времени нужно варить ячневую кашу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 минутВари кашу правильно!
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