Сколько по времени нужно варить ячневую кашу?

Другие предметы
Сколько по времени нужно варить ячневую кашу?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 минутВари кашу правильно!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Турист прошел в первый день 32 км, а во второй 24 км. Всего он шел в эти два дня 14 часов. Сколько времени шел Турист в каждый из этих дней, если е...
Ответить
Алгебра
N (n-1)-(n-3)(n+2) прошуу
Ответить
Биология
Какие типы гамет и в каком соотношении даст организм с генотипом Вв
Ответить
История
Непонятный тест какой то.. или это опросник? 1 пункт--русские, 2-отрицательно. 3-социализм или коммунизм, 4-отрицательное. 5-отрицательное. 6-полож...
Ответить
Литература
Произведение "Бежий луг".Дать характеристику героя (любого мальчика кроме Васи)
Ответить