Турист прошел в первый день 32 км, а во второй 24 км. Всего он шел в эти два дня 14 часов. Сколько времени шел Турист в каждый из этих дней, если его скорость не изменилась? Решение пожалуйста
Математика
Турист прошел в первый день 32 км, а во второй 24 км. Всего он шел в эти два дня 14 часов. Сколько времени шел Турист в каждый из этих дней, если его скорость не изменилась? Решение пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32+24=56км (общее) 2)56:14=4 км (за 1 час) 3)32:4=8 часов в 1 день 4)24:4=6 часов во 2 день
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