Турист прошел в первый день 32 км, а во второй 24 км. Всего он шел в эти два дня 14 часов. Сколько времени шел Турист в каждый из этих дней, если его скорость не изменилась? Решение пожалуйста

Математика

Турист прошел в первый день 32 км, а во второй 24 км. Всего он шел в эти два дня 14 часов. Сколько времени шел Турист в каждый из этих дней, если его скорость не изменилась? Решение пожалуйста

Автор: Гость