Какие типы гамет и в каком соотношении даст организм с генотипом Вв

Биология
Какие типы гамет и в каком соотношении даст организм с генотипом Вв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так: Данная особь образует 4 типа гамет некроссоверные гаметы АС - 30% ас - 30% кроссоверные гаметы Ас - 15% аС - 15%
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