Решите пожалуйста 8(2х+1)+1=3(4х-1)-1
Математика
Решите пожалуйста 8(2х+1)+1=3(4х-1)-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16х+8+1=12х-3-1 16х+9=12х-4 16х-12х=-4-9 4х=-13 х=-13/4 х=-3 1/4 Или х=-3,25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите перевести правильно. Litter is food, paper and cans on the ground. People don't always put their litter in the litter bin. Litter makes th...
Геометрия
Заполните пропуски в названиях элементов, формулировке свойств и признаков равенства прямоугольных треугольников: А) Треугольник называется прямо...
Русский язык
Русский язык