Решите пожалуйста 8(2х+1)+1=3(4х-1)-1

Математика
Решите пожалуйста 8(2х+1)+1=3(4х-1)-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16х+8+1=12х-3-1 16х+9=12х-4 16х-12х=-4-9 4х=-13 х=-13/4 х=-3 1/4 Или х=-3,25
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